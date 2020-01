Poppodium 013 trekt 364.000 bezoekers in 2019

TILBURG - Het Tilburgse poppodium 013 trok vorig jaar 364.000 bezoekers uit 94 landen. In 2018 waren er dat 371.000. De bezoekers kwamen naar 281 evenementen en concerten in 013, maar ook naar festivals als Woo Hah! en Roadburn. De Brabantse componist Arjen Lucassen, beter bekend als Ayreon stond in 2019 vier maal in in een uitverkochte grote zaal.

Muziekliefhebbers konden terecht voor een breed scala aan shows in 013. Van de koningin van de Neo-Soul Erykah Badu tot Songfestival-winnaar Duncan Laurence. Ook shows van Pixies, De Staat, Why Don’t We, Denzel Curry, Joris Voorn, Brad Paisley en Denzel Curry liepen goed. Ook werden enkele concerten zoals van H.E.R. door persoonlijke omstandigheden van de artiest afgelast.

Woo Hah! op de Beekse Bergen (georganiseerd door 013) trok 37.500 bezoekers per dag, dat is een groei van 5.000 per dag.

De komende dagen is in Groningen het pop evenement Eurosonic Noorderslag. Daar worden IJzeren Podiumdieren uitgereikt. 013 is genomineerd in de categorieën Beste Marketeer en Beste Festival (Roadburn). Vorig jaar ging de prijs voor Beste Directeur van een poppodium naar Frens Frijns, directeur van 013.