Portier geslagen bij café in Tilburg, man uit Boxtel aangehouden

COLUMN De eeuwige pretogen van Piet

9:00 Hij schreef het in een van zijn gedichten. Ik zèè gin kröske mir wiste haole / Ik weet tòch wèl dè’k êens tòt stof vergao. / Dè krèèg ik smèèrges vruug wèl in de gaote / ak in de badcèl wir es vur de spiegel stao.