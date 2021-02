Postbezorger Diamant houdt in 7 jaar 4000 brieven achter in Tilburg

De ‘vondst’ kwam in december aan het licht na klachten van externe opdrachtgevers. In een gesprek met de direct leidinggevende heeft de medewerker - die al ruim 30 jaar bij Diamant in dienst is - opgebiecht dat hij incidenteel post achterhield in zijn woning. De man is per direct uit zijn functie ontheven en werkt nu op een andere afdeling van Diamant.