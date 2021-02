Postelse Hoeve haalt binnen 13 uur 2,5 miljoen euro binnen voor ombouw horeca naar studentenhotel in Tilburg

Via Collin Crowdfund in Oisterwijk legden 1433 particulieren in sneltreinvaart het gevraagde bedrag op tafel. ,,Heel bijzonder in een tijd waarin de horeca in het algemeen zo onder druk staat”, reageert Janny Zoontjens-Mutsaers. ,,Als zo veel mensen in je plan durven te investeren doe je blijkbaar toch iets goed. Voor ons is het fijn, voor hen ook. Ik gun ze een lekkere rente.”