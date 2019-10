Poststukken vertellen het verhaal van de bevrijding in Esbeek

Al sinds 1983 is Van der Linden een verzamelaar van oude poststukken. ,,Eerst alleen uit een bepaalde periode, later krijg je ook interesse in andere periodes. Ik kom de poststukken onder meer tegen op beurzen en tentoonstellingen.” Zo heeft de Bekenaar een omvangrijke collectie van briefkaarten, enveloppen, strookjes en andere postale documenten opgebouwd. Ook uit de Tweede Wereldoorlog, een specialisatie inmiddels.



,,Aan de hand van die poststukken kun je precies volgen wat er allemaal gebeurde vanaf het moment dat in september 1945 de geallieerden Brabant binnentrokken”, vertelt Van der Linden. ,,Op het moment dat de mobilisatie begint, worden er dingen in gang gezet. Van hogerhand wordt post versturen dan verboden. Er worden poststukken vastgehouden, gecensureerd of teruggestuurd.”