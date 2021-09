Potje pingpong brengt OldStars weer in evenwicht: ‘Ik herken ik mezelf bijna niet meer, zo goed voel ik me’

TILBURG - Er was al walking football, walking hockey en zelfs walking rugby voor 55-plussers. Nu is er ook OldStars tafeltennis. Gezellig om te doen, nog goed voor de gezondheid ook, zo weten ze bij TTV Luto.

Het lijkt op een alternatieve versie van ‘rond de tafel’, als deelnemers aan de kick-off van het OldStars tafeltennis zich in een rijtje opstellen aan de ene kant van de tafel en om de beurt twee slagen wisselen met Bettine Vriesekoop (60), die aan de andere kant van de tafel staat en tussen de slagen door commentaar geeft richting de deelnemers. ‘Supergoed’, of ‘prachtig mevrouw’, klinkt het na een mooie bal uit de mond van de voormalig Europees tafeltenniskampioene.

Even daarvoor stuiterden de witte balletjes nog in het rond, toen Vriesekoop de deelnemers vroeg om op hun batje het balletje een aantal keer hoog te houden. En al helemaal toen de opdracht daarna al balancerend op een been moest worden uitgevoerd.

Sowieso hadden veel spelletjes betrekking op bijvoorbeeld reactiesnelheid. Niet voor niets, want Vriesekoop begon de ochtend bij TTV Luto met een presentatie over de invloed die het leren van nieuwe dingen op het brein heeft en hoe tafeltennis voor zowel een betere fysieke als mentale gezondheid kan zorgen. Daarbij voerde Vriesekoop ook ‘breinprofessor’ en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder op in een zelfgemaakt filmpje.

Fitter

,,Tafeltennissen is echt geweldig om te doen”, zegt Ine Naaijkens (64), die sinds kort is aangesloten bij de OldStars. ,,Vroeger speelde ik met mijn drie oudere broers tafeltennis, thuis in de garage. Daarna heb ik het vijftig jaar niet meer gedaan, al ben ik wel altijd sportief geweest.”

De laatste jaren merkte Naaijkens veranderingen in haar lichaam. ,,Zoals evenwichtsdingetjes. Nu herken ik mezelf bijna niet meer, zo goed voel ik me. Ik werk nog vier middagen in de week en als ik ‘s morgens getafeltennist heb, merk ik dat ik ‘s middags een stuk fitter ben.”

Lol en gezelligheid

De OldStars komen wekelijks op woensdagochtend bij elkaar in de hal van TTV Luto. Op de vrijblijvende clinic kwamen twintig belangstellenden af. Nog eens twintig geïnteresseerden staan op de wachtlijst. ,,Deze mensen hoeven geen kampioen meer te worden”, zegt Marcel van der Wegen, secretaris van TTV Luto. ,,Het gaat om de lol en de gezelligheid.”

Een potje pingpongen is de kapstok voor sociale ontmoetingen, andere bewegingsoefeningen uit bijvoorbeeld Tai Chi of simpelweg een kopje koffie met elkaar.

OldStars tafeltennis is een initiatief van het Ouderenfonds dat daarin samenwerkt met de Nederlandse Tafeltennisbond, Sportbedrijf Tilburg en Contour de Twern. ,,Heel tof om te doen”, vindt Tilburger Leon (65). ,,Vroeger speelde ik mee bij de instuif in de Hasseltstraat en later heb ik nog recreatief met vrienden gespeeld, maar een potje tafeltennissen met Bettine Vriesekoop is weer een heel ander verhaal.”