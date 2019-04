Prachtig. Bevreemdend. Een aanrader. Tilburg is een bizar doolhof rijker: trip zonder drugs

Bezweet loop ik naar buiten. Het leek wel een tocht door het hele postkantoor, niet 400 vierkante meter. En ja, woorden schieten te kort. Alsof het Tilburgse museum De Pont, Alice in Wonderland en Esscher een kind baarden.



Een aanrader? Zeker. Misschien wel dé beste kunstervaring die ik ooit had, maar dat zal voor iedereen persoonlijk zijn. Maar allez: ik ben nog hyper, moet nog even bekomen. Een collega, die Doloris ook bezocht, vertelt over weer hele andere ruimtes en ervaringen.



Oh ja, veel woorden maar nog even dit: de rooftopbar ziet er ook erg mooi uit. Die overigens apart te bezoeken is. Bovenop het dak van het postkantoor kun je 360 graden rondkijken. De aankleding is al ver af, maar horecaondernemer Jaap van Ham waarschuwt dat het nog ‘de ruwe versie is’. Voor een goed bezoek (en verhaal) komen we medio mei nog terug.