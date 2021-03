Pratende afvalbak in Tilburg moet zwerfafval voorkomen

,,Mensen gaan meer dingen weggooien, omdat het nu interessant is. Ik denk ook dat iedereen veel meer gaat rondkijken of er iets ligt wat ze kunnen weggooien”, zegt Eva (9), het stemmetje achter ‘Heerlijk, lekker!’ Net als haar klasgenoten denkt de zesdegroeper dat de pratende afvalbak zo maar eens zou kunnen bijdragen aan minder zwerfafval op straat én in alle wateren die het stadsdeel rijk is. Want ook de buurtganzen, eenden en vissen verdienen het volgens de jongste wijkbewoners om rond te zwemmen in schoon water. ,,En in deze afvalbak kunnen ook geen meeuwen komen, die juist troep maken”, stelt Finn (10), die de ‘persoonlijke aandacht’ van de pratende prullenbak wel kan waarderen.