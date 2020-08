Praxis vangt bot met verzet, drive-in Hornbach Tilburg blijft open

Introduc­tie in Tilburg met biercantus vanachter je laptop: ‘Daar zit je dan, in je eentje dronken voor je scherm’

27 augustus Het is behelpen dit jaar voor aankomende studenten die deze week hun introductie hebben en een week op pad gaan in Tilburg met de Purple intro van Fontys of de TOP Week. ,,Dan zit je daar, in je eentje dronken voor je laptop."