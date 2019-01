Presentatie eindrapport chroom-6 in Tilburg

Toch geen 7 extra woningen in de Heisteeg in Riel

7:00 RIEL - De herverkaveling van de Heisteeg in Riel is van de baan. Ruimte voor Ruimte had een principeafspraak met projectontwikkelaar Van Wanrooij om enkele braakliggende kavels te herverkavelen. Het college van B en W gaat daar nu toch niet mee akkoord.