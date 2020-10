Prestigieuze designprijs 'Red Dot, Grand Prix’ voor Tilburgs project Human Rights Tattoo

De Grand Prix is ​​een exclusieve titel die slechts door zeven organisaties wereldwijd wordt gedragen. Uit 6.992 inzendingen (uit 50 landen) werd Human Rights Tattoo als Grand Prix-winnaar uitgekozen. De prijs werd gewonnen in de categorie online: voor de website van de organisatie. Die is door Freshheads gemaakt.



Human Rights Tattoo is een bijzonder Tilburgs initiatief en reist sinds 2012 over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te tatoeëren. Letter voor letter, 6773 letters op 6773 mensen. De website geeft dat goed weerr. Die werd zo’n beetje door de hele wereld bezocht (op bezoekers uit zeven landen na) en via de site gaven 1200 mensen uit 88 landen zich op voor een tattoo.



,,Dit bijzondere project ziet zichzelf als een betrokken verdediger van de mensenrechten en kruipt daarbij letterlijk onder de huid”, staat er in het jury-rapport. ,,Door hun individuele lettertatoeages maken de deelnemers allemaal deel uit van een kunstwerk en zijn ze samen een personificatie van mensenrechten. De verhalen op de website vullen de relevantie van het werk en de kwaliteit uitstekend aan.”