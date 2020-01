Primeur ETZ met implantaat: ‘Dit verbetert behandeling van Parkinson-patiënten’

Goirle valt in de prijzen bij Global Goal verkiezing

13:37 GOIRLE - De gemeente Goirle is in de prijzen gevallen bij de Global Goal verkiezing. Dat is een prijs voor gemeenten die de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN omarmen en omzetten in gemeentelijk beleid. De andere winnaars zijn Deventer en Oss.