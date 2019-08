Primeur voor Tilburg: de mobiele ‘wasstraat’

Gekleurde zandbak (28.000 kilo) mag leeg: wie heeft er nog blauw/geel/roze zand nodig?

10:02 Do 22 aug: Kom met emmers, kruiwagens en aanhangwagens en schep de gekleurde zandbak leeg. Die boodschap stuurt Festival Kaapstad de wereld in. De zandbak op het Pieter Vreedeplein vertrekt. Wie heeft er nog 28.000 kilo zand in allerlei kleuren nodig? Of een beetje.