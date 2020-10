Primeur voor ziekenhuizen Tilburg en Den Bosch: ‘rijstkorrel’ zorgt voor minder littekens na borstoperatie

In de war en na 80 dagen cel weer op straat ‘want het systeem biedt geen ruimte’

12 oktober BREDA/TILBURG - Na ruim tachtig dagen mag Roy G. (39) weg uit de gevangenis, hij probeerde een koek te stelen en hield zich niet aan een locatie verbod. Te juichen staat de Tilburger niet direct. ,,Ik heb maar 9 euro, hoe moet ik dan vanuit Middelburg in Tilburg terechtkomen?” En waarom moet hij per se eerst terug naar de cel in Middelburg dan, wil hij van de politierechter in Breda weten. ,,Het is net als met een hotel: u moet eerst uitchecken.”