Prins Jos d'n Irste is Prins van Knollevretersgat

Jos van Baast (35) is getrouwd en werkt bij ASVZ als teamleider gehandicaptenzorg. Hij is geen onbekende in het Berkel-Enschots carnaval: hij was lid van de Hofkapel, deed tonnepraot, was Hofnar, Raadslid en twee jaar Adjudant van Prins Vincent d'n Irste. Zijn Adjudant Vincent (de Water, 36) is vijf jaar actief als raadslid en sinds dit jaar als bestuurslid.