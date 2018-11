Prins Maarten en Jeugdprins Roel nieuwe prinsen carnaval in Berkel-Enschot

‘Kruiken­zei­ker­stop­licht’ helpt Tilburgers oversteken

20:17 TILBURG (ANP) - Net zoals het Ampelmännchen (verkeerslichtmannetje) in Berlijn, maant een rood of groen ‘kruikenzeikertje’ voetgangers in Tilburg sinds zondag tot wachten of oversteken. Kunstenares Marieke Vromans onthulde op de ‘elfde van de elfde’ het eerste exemplaar van het door haar ontworpen verkeerslicht. Het staat aan het Piusplein, in het centrum van de Brabantse stad.