Prins Rob regeert vooral het digitale carnaval

Van supporters en bier, naar prik in d’n Beitel: ‘Deze coronacri­sis drukken we met elkaar de kop in’

11 februari TILBURG - De eerste coronaprikken zijn gezet in Tilburg. In het Willem II Stadion, gaan in eerste instantie zo’n 150 coronaprikken per dag in een bovenarmen. Maar dat worden er snel veel meer. ,,We kunnen hier fors opschalen.”