Prinses Laurentien is in Tilburg en ontdekt de LocHal

Prinses Laurentien zet zich sinds 2001 in voor leesbevordering en tegen analfabetisme. Zo gaf ze eerder in Brussel les aan analfabeten. Ze vervult meerdere functies op dat gebied. Zij richt zich op projecten die de laaggeletterdheid onder volwassenen bestrijden. Daarnaast is ze druk met leesbevordering onder kinderen en jongeren. Zelf schreef ze twee kinderboeken: ‘Mr. Finney en de wereld op zijn kop’ en met Paul van Loon: ‘De Sprookjessprokkelaar’.

De prinses is erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, beschermvrouwe van de Vereniging Onbeperkt Lezen, beschermvrouwe stichting Handicap en Lezen en beschermvrouwe Genootschap Onze Taal. Ook is ze voorzitter van Missing Chapter Foundation, die in 2010 op haar initiatief is opgericht.

Peter Kok, directeur Bibliotheek Midden-Brabant. ,,Het was een hele eer om prinses Laurentien te ontvangen en rond te leiden door de LocHal. We hebben niet alleen het gebouw bekeken, maar ook uitvoerig gesproken over het belang van taal en lezen voor kinderen. Tegenwoordig zijn we aan tafel meer met onze telefoon bezig zijn dan dat we praten met onze kinderen. Daardoor horen kleine kinderen steeds minder woorden in hun eerste levensjaren en starten er steeds meer kinderen met een taalachterstand aan de basisschool. Prinses Laurentien is al meer dan twintig jaar bezig met dit vraagstuk en ze heeft in Nederland laaggeletterdheid op de kaart gezet. Het was een heel interessante ochtend met twee bijzondere vakvrouwen.”