Privacywetgeving houdt prins carnaval uit het ziekenhuis

Een heel jaar bezig met carnaval voor die ene dag: ‘Zòt zèèn is zo gèk nòg nie, maar wij zijn echt gek’

11:00 Vele optochten in Brabant leven van mensen die er hun ziel en zaligheid in steken. Chris Emmers is zo iemand. Een groot gedeelte van het jaar staat voor hem in het teken van carnaval. Als beheerder van de bouwhal van Kruikenstad is het aanpoten geblazen. ,,Eigenlijk is het gekkenwerk.