PRO daagt coalitie in Oisterwijk uit: ‘Aanleg zonnewei zonder overleg kan niet’

Aardbei­enkwe­ker mag zonneveld aanleggen in buitenge­bied van Oisterwijk: ‘kruimelge­val’

27 mei OISTERWIJK - Over twee weken al wil aardbeienkweker Martien Scheffers aan de Oliviersweg in het buitengebied van Oisterwijk een zonneveld met 330 panelen aanleggen. Dat is ver voor het verstrijken van de bezwarentermijn voor de tijdelijke omgevingsvergunning.