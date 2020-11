PRO tegen college: ‘Ga gesprek aan over mestfabriek in Moergestel’

Tilburg werkt aan plan hoe in de toekomst om te gaan met woonvil­la's als die van Guus Meeuwis

26 november TILBURG - De gemeente Tilburg werkt aan ‘een routekaart’ om historische woonvilla’s beter te beschermen en discussie te voorkomen. Aanleiding is de sloop van het 103 jaar oude landhuis van Guus Meeuwis, waar nu een strakke, moderne villa voor in de plaats is gekomen.