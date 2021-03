PRO vreest dat er te weinig sociale woningbouw komt in Oisterwijk: ‘Zie Baerdijk’

COLUMN ‘Volgens mij is het de lente. Ik put opeens overal moed uit’

6 maart TILBURG - Volgens mij is het de lente. De zon, de zachte lucht, het langere licht. Er hangt hoop in de atmosfeer. Oké, voorlopig is de lente alleen nog maar een meteorologische, het echte voorjaar moet nog komen, maar mijn knoppen staan alvast op barsten.