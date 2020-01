Proces tegen Van Laarhoven in Breda kan nu verder, ook broer en bedrijfsleider staan terecht

Huis voor musical in Tilburg weer een stap dichterbij

9:24 TILBURG - Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Factorium Podiumkunsten en Theaters Tilburg werken samen aan een productiehuis voor het maken van musicals. De krachtenbundeling moet de doorstart van M-Lab mogelijk maken. M-Lab was een productiehuis voor musical in Amsterdam. De activiteiten daar zijn enkele jaren geleden beëindigd. Het Musical-Lab is weer in heroprichting en wil straks werkzaam zijn in Tilburg en in Amsterdam.