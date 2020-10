Proces-verbaal raakte zoek: bomenkap bij Villa Vredelust blijft onbestraft

Horck beet zich vanaf februari 2019 vast in de kwestie van het rooien van onder meer twintig grote bomen op het terrein bij de villa aan de Bredaseweg. Dat was in strijd met de wet Natuurbescherming. De Tilburger was er zo boos over dat hij de zekerheid wilde dat er vervolging plaatsvond van de verantwoordelijken. Dat zijn de eigenaren van de villa, inmiddels als restaurant geopend.

Volledig scherm De omgeving van Villa Vredelust na de bomenkap, februari 2019. © Ben Ackermans/BD

,,Ze moeten absoluut een boete krijgen, ik ben dolblij als die wordt uitgedeeld. Zodat ze het laten zoiets nog een keer te doen”, zei Horck begin dit jaar in het BD. Maar pas nu, na een lange zoektocht en een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, weet hij zeker dat het niet gaat gebeuren.

’Het proces-verbaal is zoekgeraakt en er is geen digitaal of papieren afschrift voorhanden’, is het bericht dat Horck kreeg. De betreffende BOA was ziek geworden en had de zaak niet aan een collega overgedragen. Na zestig dagen was de zaak ‘verjaard’ en sindsdien is ‘strafrechtelijke handhaving’ niet meer mogelijk.

Quote Ik vind het een onmogelij­ke zaak dat een overheids­in­stan­tie vervolging laat liggen Marcel Horck

Horck: ,,Ik had het wel een beetje verwacht, maar ik vind het een onmogelijke zaak dat een overheidsinstantie vervolging gewoon laat liggen.” Hij weet nog niet of hij nog iets tegen deze uitkomst kan of wil ondernemen.

De eigenaren van Vredelust hebben in de nasleep van de bomenkap wel een landschapsinrichtingsplan voor het gebied gemaakt. Dat bevat onder meer de aanplant van nieuwe bomen als compensatie.