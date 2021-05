Proef tegen auto-inbraken in de Reeshof: eigenaren BMW's, Toyota's en Volkswagens gezocht

Stel nou dat het zondag tegen zit, dan kan er tóch iets heel spannends gebeuren

15 mei Fortuna. Godin van het lot. En van het toeval. Voor de oude Romeinen ging Fortuna over geluk en ongeluk. En voor ons ook, straks. Deze zondag speelt Willem II tegen Fortuna Sittard. De laatste competitieronde. We moeten winnen. En dat wordt nog best een kluif.