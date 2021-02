Proef van Luchtmacht geslaagd, Haghorst heeft minder last van helikopters

HAGHORST - De ramen van de huizen in Haghorst rammelen niet meer als de helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) overvliegen. Na een proef van negen maanden met een iets andere vliegroute, gaan de Chinooks en andere helikopters voortaan via de noordkant van Haghorst van Gilze en Rijen richting Oirschot. Een geslaagde proef, vindt ook de Coöperatie Haghorst. ,,Meer was niet haalbaar", zegt voorzitter Wim Blankers.

Vorig jaar in april is Defensie gestart om niet meer over de zuidkant, en dus de kom van Haghorst, te vliegen, maar aan de noordkant van het kanaal te blijven. Het is wat alle betrokkenen betreft een geslaagde proef geweest van negen maanden. In die tijd is er een flinke daling van het aantal meldingen van geluidshinder binnen gekomen, zo blijkt uit gegevens van de Luchtmacht. Overigens is die overlast voor een ‘beperkt deel verplaatst naar het gebied ten noorden van Haghorst', erkent het DHC.

Robert Adang, commandant van het DHC: ,,We zijn ons bewust van de hinder die we op diverse plaatsen in Nederland met onze helikopters veroorzaken, zeker op plaatsen waar we vaak overheen vliegen, zoals Haghorst. Op allerlei manieren proberen we die hinder te beperken, maar vaak blijkt dat de mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. Dat het bij Haghorst wel is gelukt om met een simpele maatregel is een mooi resultaat waar we blij mee zijn.”

Quote Liever hadden we natuurlijk gezien dat Defensie veel minder zou vliegen Wim Blankers, Voorzitter Coöperatie Haghorst

Inderdaad een geslaagde proef, zo erkent Blankers van de coöperatie. ,,Liever hadden we natuurlijk gezien dat Defensie veel minder zou vliegen. En als het dan toch nodig is, zoek dan naar gebieden waar het beter mogelijk is. Dat kan ook buiten Nederland zijn. Maar voor de bewoners van de kern Haghorst is het probleem wel opgelost. Het was het hoogst haalbare.”

Vorig jaar in maart hebben vertegenwoordigers van de Coöperatie Haghorst, Gemeente Hilvarenbeek, Defensie en inwoners een bijeenkomst gehad om te praten over mogelijke oplossingen. Als resultaat daarvan is in april een proef gestart waarbij helikopters via een nieuw punt in de route aanvliegen. Hierbij wordt de kern van Haghorst zoveel als mogelijk vermeden.