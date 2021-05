Proef voor meer ‘1,5-meter ruimte’ mislukt: verkeerslichten krijgen een update

Sfeer in Alphense buurt verziekt door een garage die al lang weg had moeten zijn

4 mei DEN HAAG/ALPHEN - Het is prachtig wonen aan de Reitheining in Alphen, maar tot verdriet van Alphenaar Wim Hooijen is de sfeer in de hele wijk verziekt. Dat komt door zijn buurman Peter Boumans, zei Hooijen bij de Raad van State in Den Haag. Boumans wil dat de garage die Hooijen voor zijn old-timers bouwde zo snel mogelijk afgebroken wordt. En van de rechter kreeg hij al eens gelijk. Toch staat de garage er nog steeds.