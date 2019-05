Programma Theaters Tilburg gereed. Ook vloggers en bloggers op het toneel

Een greep uit de premières bij Theaters Tilburg in het nieuwe seizoen: ‘De Achterkant van Tilburg’ van Het Zuidelijk Toneel, ‘Love is wonderful’ van Karin Bruers en ‘How it ends’ van de Tilburgse choreograaf Jelena Kostic. Ook ‘Schubert College’ van Jan-Willem Rozenboom (pianist van Guus Meewis) gaat in Tilburg in première. Opvallend: theatershow ‘Leer van Fred’ van stylist Fred van Leer was binnen een kwartier uitverkocht (zo’n 850 kaartjes), nog vóór het seizoensprogramma openbaar is gemaakt. Hij benaderde zijn fans online.