Projectmanager dupeert zorgverzekeraar CZ door zeker tientallen laptops te pikken

Regisseur Wessel (25), vrijwilli­ger in verzor­gings­huis, maakt speelfilm over man met dementie én doodwens

RIJEN/OISTERWIJK - Dementie én een doodwens. Filmmaker Wessel van Wanrooij (25) kent de verhalen van het verzorgingstehuis waar hij vrijwilliger is en maakte een speelfilm over het gevoelige thema. Zijn prijswinnende film Over een pastoor op regenlaarzen is te zien op NPO3.

18 oktober