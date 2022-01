Promovendi Netwerk geschokt na weigeren doctoraat in Tilburg: ‘onwenselijk precedent’

Voor de kerst zorgde het weigeren van de promotie voor verbijstering bij velen in de academische wereld. Oud-hoogleraar Jan Vranken aan TiU keek mee met de verdediging, en zette achteraf de hele gang van zaken op een rij. Hij had nog nooit meegemaakt dat na een mondeling verdediging de promotie alsnog werd geweigerd. De verdediging is namelijk vooral een ceremoniële gebeurtenis is. Het proefschrift - en daarmee het onderzoek - is dan al als minimaal voldoende bestempeld.