Proosten op het jubileum van het BD: ‘Zo lang we getrouwd zijn, zijn we al abonnee’

Achter het raam van een huis in het buitengebied van Esbeek prijkt pontificaal een in rood en wit uitgevoerde poster. ‘Hier proosten we straks mee op 250 jaar BD’, staat er op het papier afgedrukt. ,,Ik zag die pagina elke dag in de krant voorbij komen en toen heb ik maar meegedaan met deze actie”, zegt Hetty Doormaal (49). ,,Mijn kinderen zeiden nog dat het zinloos was. Wie zou er nu hier langs komen rijden om te kijken of die poster voor het raam hangt.”

De twee jongens van de ‘Proostploeg’ dus, die speciaalbierpakketjes rondbrengen bij trouwe lezers ter ere van het 250-jarig jubileum van het dagblad. In roodwit karton zitten drie blikjes fruitig blond bier van brouwerij KraftBier uit Tilburg. ,,Dat was ook de reden dat ik mee heb gedaan”, zegt Doormaal. ,,Voor mijn man, die houdt wel van een biertje.” Ze zijn al dertig jaar abonnee. ,,En nog altijd lees ik de krant het liefst op papier, want ik zit de hele dag al op de computer te werken”, zegt Doormaal. ,,’s Ochtends lees ik het grootste gedeelte en dan neem ik ‘s avonds de rest door.”

Iedere letter

Gitte Woestenberg (44) uit Udenhout is ook blij verrast met het bezoek van de krant. ,,De kans dat jullie langs zouden komen had ik niet zo groot ingeschat, maar dit is een leuke verrassing”, vindt ze. ,,Het is ook een mooi jubileum, dat mag best gevierd worden.” Woestenberg heeft een digitaal abonnement op het Brabants Dagblad. ,,Ik lees vooral het regionieuws. Iedere ochtend bij het ontbijt als ik een boterham zit te eten.”

Leny van den Boogaart (64) uit Goirle heeft de krant enkel op zaterdag. ,,Maar dan lees ik ook iedere letter”, zegt ze. ,,Ik vind het zonde om de krant iedere dag te hebben, want dan kom ik er te weinig aan toe. Maar in de bijlages op zaterdag staan altijd hele interessante verhalen.” Het bier neemt ze dankbaar in ontvangst, maar zal ze zelf niet opdrinken. ,,Ik ben meer van de witte wijn”, zegt de Goirlese.

Op de hoogte

Met wat fantasie is Gerrie Melis uit Goirle (68) te bestempelen als een ‘halve abonnee’, ze deelt het abonnement op het Brabants Dagblad met haar oudere zus. ,,Zo doen we het al vijftien jaar”, zegt Melis. ,,Zij leest de krant ‘s morgens en brengt hem dan hierheen, zodat ik hem ‘s middags kan lezen. Dat gaat prima, ze woont vlakbij.”

Frank Visser (58) en Leon van Gelooven (62) zijn volgens Visser ‘echte bierdrinkers’, dus met het presentje van de krant zit het wel goed bij de Tilburgers. Die lezen de krant op internet. ,,Bijna elke dag”, zegt Visser. ,,Zo blijven we goed op de hoogte.” Dat geldt ook voor Walter van de Sanden (68) uit Tilburg. ,,Iedere ochtend pak ik mijn tablet erbij en zit ik een uur tot anderhalf uur te lezen”, zegt Van de Sanden.

,,Zo lang we getrouwd zijn, zijn we ook geabonneerd op het Brabants Dagblad en dat is al 46 jaar. ‘s Morgens lees ik de krant zelf en de rest van de dag bladert mijn vrouw er doorheen”, zegt John Schapendonk (67) uit Udenhout, die tussen het klussen door even de deur open doet. ,,Mijn vrouw heeft die poster voor het raam gehangen en dat heeft ze dus niet voor niets gedaan”, concludeert Schapendonk als hij het bierpakketje in ontvangst neemt. ,,Dat gaat dit weekend wel smaken.”