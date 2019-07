ProRail boos op kraanchauffeur die bovenleiding bij Udenhout stukreed: ‘Onacceptabel’

De vlag van Coba Pulskens, hét Tilburgse symbool van dapperheid

12:15 TILBURG - Laat in de zondagmorgen is het, 9 juli 1944. Harrie van Erven (14) en zijn drie jaar jongere zus Wies spelen bij het gebouw van de brandweer in de Capucijnenstraat, hartje Tilburg. Dan klinkt uit de luidsprekers van het gebouw een oproep: er moeten onmiddellijk ambulances naar de Diepenstraat. Daar zijn slachtoffers gevallen door geweerschoten.