ProRail doet aangifte tegen chauffeur na aanrijding Berkel-Enschot: ‘Mensenlevens in gevaar gebracht’

Joris en Dianne Goutziers zeggen café De Kiosk in Loon op Zand vaarwel

12:30 LOON OP ZAND - Afzuiging nakijken: check, slang bovenzaal vastzetten: check. Nog heel even, dan is het gedaan met de dagelijkse to do-lijstjes. Na bijna 20 jaar stoppen Joris en Dianne Goutziers met het uitbaten van café De Kiosk, de 'huiskamer' van Loon op Zand.