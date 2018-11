Protest Anti-Zwarte Piet Comité Tilburg door gemeente verplaatst naar Stekelenburgplein

Aanvankelijk was het Anti-Zwarte Piet Comité Tilburg van plan om te demonstreren bij de Piushaven, waar Sinterklaas en zijn gevolg zondag om 11.15 uur wordt onthaald. De plaatselijke actiegroep, die samen optrekt met het landelijke comité Kick Out Zwarte Piet (KOZP), hoopte daar ‘een handvol tot enkele tientallen ’ demonstranten op de been te brengen.

Bescherming

Nadat de demonstratie was aangemeld, besloot de gemeente Tilburg vrijdagmiddag met het comité in gesprek te gaan. Daar kreeg de actiegroep te horen dat er van een demonstratie in de buurt van de intocht geen sprake kon zijn. Peter Storm, woordvoerder van het Anti-Zwarte Piet Comité: ,,We kregen een veelheid aan argumenten te horen waarom die locatie niet toegestaan werd, onder meer dat we daar niet goed beschermd kon worden. In principe hielden we voet bij stuk, maar na overleg met alle betrokken hebben we toch besloten om knarsetandend akkoord te gaan met de locatie op het Stekelenburgplein.”