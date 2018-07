Protest op folder van Reformatorisch Dagblad: het Gayformatorisch Dagblad

De in roze papier uitgebrachte krant wordt tijdens Roze Maandag uitgedeeld. Het blad, dat overigens ook online te lezen is, wil een brug slaan tussen religie en geaardheid. Daarin zijn verhalen te lezen over het accepteren van elkaars keuzes en overtuigingen. Overigens krijgt ook Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, ruimte in de roze uitgave.