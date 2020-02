Protest tegen veldje voor loslopende honden in Goirle groeit. Al 50 tegenstanders

Inbraak in mortuarium ‘was verbazing­wek­kend gemakke­lijk’ vindt de verdachte die daarom 3 maanden de cel in moet

19:00 TILBURG - Het was ‘verbazingwekkend’ gemakkelijk om het mortuarium van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg binnen in te komen. De 23-jarige J. R. had samen met een vriend ziekenhuiskleding gepakt, aangetrokken en was zo naar binnen gewandeld. Het filmpje dat R. ‘daar een beetje raar staat te doen’ tussen dode lichamen is op internet terecht gekomen. ,,Achteraf schaam ik me kapot.”