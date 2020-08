Protest tegen villa aan de Merodelaan zwelt in Oisterwijk aan

Dakloze eetzaakjes fuseren en gaan als Aziatische TOKObar aan het Radioplein­tje verder: ‘Supertof’

25 augustus Di 25 aug: Een paar van de kleine succesvolle horecazaakjes die na het sluiten van Bank 15 dakloos werden, hebben een nieuw onderkomen. Onder de naam TOKObar to go strijken ze neer in het voormalige pand van TIEN aan de Nieuwlandstraat. ,,Een supertoffe locatie”, vertelt Jeffrey Raimond.