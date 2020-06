Bidden tot de heilige Corona kan in Goirle

13:49 GOIRLE - Ze was wat in de vergetelheid geraakt, de heilige Corona uit Egypte, maar in Goirle kunnen fietsers kennismaken met deze patroonheilige tegen epidemieën. In een holle boom heeft iemand een stapeltje prenten neergelegd met een beeltenis van de heilige Corona die ook wel Stephania wordt genoemd.