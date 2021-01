Protestdoek in Moergestel weggehaald: ‘misverstand’ zegt de projectontwikkelaar

MOERGESTEL - De onmin tussen projectontwikkelaar PPO en omwonenden is aan de Raadhuisstraat in Moergestel geëscaleerd. De buurt dreigde naar de politie te stappen wegens het vernielen en weghalen van een protestdoek, maar volgens PPO gaat het om een ‘misverstand'.

,,We dachten dat de banner op ons perceel stond, maar dat bleek niet zo te zijn", zegt een woordvoerder. ,,We zullen het doek dan ook teruggeven.”

‘Groen behouden - geen hoogbouw’ stond een week lang te lezen op de banner als protest tegen de voorgenomen bouw van een appartementencomplex door PPO.

,,Als bewonerscommissie hebben we de banner geplaatst met de goedkeuring van het Medisch Centrum Moergestel en ook de dorpsraad van Moergestel was erbij betrokken", vertelt buurman Henk Rijnen.

Antonius Huis

Het MCM bevindt zich in het Antonius Huis. In de groenstrook daarnaast staat de bouw van 21 koopappartementen gepland. Met name het parkeren baart de buurt zorgen.

De PPO-woordvoerder geeft echter aan dat het plan al is afgeslankt: ,,Het complex is nog maar drie bouwlagen hoog. Maar er is nog altijd veel commotie en emotie. We hebben meneer Rijnen laten weten dat we die graag in overleg weg willen nemen.”

Quote Wij zijn er direct naartoe gelopen en hebben de buizen terugge­pakt Henk Rijnen

De banner stond aan de rand van de parkeerplaats van het MCM, pal naast de weg. Rijnen zegt donderdag medewerkers van PPO gezien te hebben terwijl ze buizen van de banner in een busje met het bedrijfslogo erop legden.

,,Wij zijn er direct naartoe gelopen en hebben de buizen teruggepakt. Vervolgens zeiden wij dat we foto’s gingen maken en de twee mannen reden direct weg.”

Krappe termijn

De bewonerscommissie is bezig om de bezwaren te formuleren tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat moet voor 21 januari gebeuren. In deze tijden van corona, waarin het moeilijk is om als buurt samen te komen, is een bezwaartermijn van 6 weken volgens Rijnen veel te krap.

De omgevingsdialoog tussen projectontwikkelaar en omwonenden zou ook ‘zeer zwak’ zijn uitgevoerd ‘of niet hebben plaatsgevonden’.

Oude pastorie

Aan de achterzijde van het terrein, rondom de oude pastorie, heeft projectontwikkelaar Prohuis ook plannen voor een woonzorgcomplex. De twee partijen hebben hun plannen op elkaar afgestemd en zeggen te streven naar een 'parkachtige omgeving'.

Eerder deze week was er in Moergestel echter commotie rondom het rooien van bomen bij de oude pastorie.

Volledig scherm Impressie van de nieuwbouw aan de Raadhuisstraat in Moergestel (links het Antoniushuis). © Wolfs Architecten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.