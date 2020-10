Provincie spoort Oisterwijk aan om snel woningen te gaan bouwen: over 20 jaar krimpt de bevolking weer

Crimineel Jan B. (70) wil met vrouw en bokjes wonen op de boerderij, maar moet wéér jaren de bak in

28 oktober BREDA - Als Hultenaar Jan B. weer uit zijn cel komt, is hij waarschijnlijk zowat 75 jaar. Opnieuw een hard gelag voor zijn, zoals hij het zelf noemt, ‘uit de hand gelopen hobby’. De doorgewinterde crimineel is veroordeeld tot vier jaar cel voor vijftien wapens, aangetroffen in zijn woning en nabij zijn bedrijfsterrein.