Psychiater ETZ: ‘Beeldbellen wordt een blijvertje, patiënt voelt zich thuis meer op zijn gemak’

Bekende Tilburgse wieler­sport­zaak Ervo stopt na overlijden eigenaar: ‘Het was zijn levenswerk’

11:13 Vrij 15 mei: ,,Het was mooier geweest als pap zelf de zaak had kunnen sluiten." Maar ja, Ben van Erp kón geen afscheid nemen van zijn zaak Ervo Wielersport aan de Schouwburgring. Daarvoor was de winkel hem te dierbaar.