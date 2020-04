Pubers hebben ‘schijt aan corona’ en lopen weg, crisisteam regio Tilburg is er druk mee

Met crisissen is het per definitie hollen of stilstaan: soms is er niets te doen, soms zou je 16 uur nodig hebben voor alles wat zich in je dienst van acht uur voordoet. ,,Dat is nu ook het geval, maar door corona hebben we gemiddeld een kwart tot eenderde meer meldingen”, zegt Maudy Wetzel, coördinator van het Crisis Interventie Team. Dit CIT is 24/7 bereikbaar voor crisissituaties in de psychosociale sfeer.