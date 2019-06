Publiek blijft thuis op eerste dag van bloedhete editie Heel Oirschot Proeft

Een Sports Team op Best Kept Secret dat aanmoedi­ging verdient

1 juni HILVARENBEEK - Dat Best Kept Secret zich aan de frontlinies van muzikale ontwikkelingen bevindt, blijkt wel uit het feit dat op zaterdagmiddag de Britse band Sports Team hebben staan. Het is dat hun frontman halverwege de set mededeelt dat het publiek bij podium 2 de “biggest crowd we ever played to” is, anders hadden we het niet geweten.