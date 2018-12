Publiek rockt op Pasar Mundial in Tilburgse Koepelhal

Euro's

Maar gezellig is het wel: als de Bintang Bali Rockets los gaan met hun prachtig gitaarspel, krijg je heimwee naar het mooie Indonesië, en dan rockt de hele hal mee. Het publiek, nog dun gezaaid op zondagmiddag tussen de buien door, eet een sateetje en geniet van de muziek, een mix van Indonesisch en jazz. Het waren Indonesische jongens die de jazz in Nederland net na de oorlog bekend maakten, en hun muziek is springlevend. Een stel, zij een kleine Indonesische vrouw en hij een grote Hollandse man, doet voorzichtig - want al wat ouder - een rock en roll dansje.

Bar en boos

Er is wat onduidelijkheid over het aantal bezoekers. Volgens een mevrouw van de organisatie, die niet met haar naam in de krant wil, waren het er 500 á 600 op de zaterdag. Maar Cathy van Cathy's frietwagen komt er bij staan en zegt: ,,Sorry dat ik er tussen kom, maar ik heb gisteren nog geen 50 euro verdiend, het was bar en boos met die regen en die wind.”