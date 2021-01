Puin storten in Oisterwijk is tien keer zo goedkoop als in Haaren: ene milieustraat is de andere niet in de nieuwe gemeente

Voor een aanhangwagen met 1500 kilo puin moeten zij op de milieustraat in het eigen dorp 225 euro afrekenen. Het loont de moeite om even door te rijden naar Oisterwijk, want op de milieustraat daar valt de rekening ruim tien keer zo laag uit. Maar liggen er matrassen in de aanhanger, dan valt het dubbeltje juist de andere kant op en is Haaren goedkoper.

De grote verschillen kwamen donderdagavond naar voren toen de raad nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vaststelde. Dat is nodig nu de nieuwe gemeente Oisterwijk na de gemeentelijke herindeling over twee milieustraten beschikt.

Aan de Helvoirtseweg in Haaren ligt een moderne milieustraat, waar de komende twee jaar ook de inwoners van Vught, inclusief Helvoirt, naartoe mogen rijden. Het ‘oude Oisterwijk’ beschikt aan de Veldweg over een milieustraat die al jaren om opwaardering schreeuwt. Met name de bereikbaarheid laat te wensen over.

Anders dan de Haarense beschikt de Oisterwijkse milieustraat niet over een milieustraat, waardoor met het timmermansoog per kuub inhoud de rekening wordt opgemaakt. In Haaren rekenen de inwoners per kilo af. Dat verklaart de verschillen.

Het tarief per kilo is in Haaren wel opgeschroefd. Het Haarense D66-raadslid Jan van Ginneken hekelde die stijging en vond het 'verwonderlijk dat wij het in Haaren tweehonderd procent goedkoper konden'. Haarenaren kennende voorzag hij dat velen door de tariefstijging ervoor gingen kiezen om afval in de tuin te laten liggen.

Quote Op de milieu­straat in Oisterwijk is nu al een enorme werkdruk Jean Coumans (PRO)

CDA’er Frank de Werdt, ook uit Haaren, was zo geschrokken van de verschillen dat hij Janssen vroeg het voorstel terug te trekken. ,,Dan hebben we pas echt een probleem", reageerde Janssen, die wel toezegde ver voor de volgende begroting te bekijken of beide milieustraten beter op elkaar aan kunnen gaan sluiten.

De verschillen kunnen ook leiden tot ongewenste verkeersbewegingen en onevenredige druk op een milieustraat. In Oisterwijk is volgens Coumans nu al sprake van ‘enorme werkdruk'.

