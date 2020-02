Pulsvissen op Stappegoorvijver: vaarwel kunstwerk!

COLUMN Als Brabant straks knetter­rechts is, krijgt de boswachter een bazooka

13:00 Het is de droom van iedere journalist: stukken in handen krijgen die eigenlijk nog niet naar buiten mogen. Het overkwam mij donderdagavond, in een tochtige parkeergarage in Biezenmortel. Een enigszins verwarde provincie-ambtenaar duwde me drie velletjes papier in handen. Het was de ‘houtkoolschets’ voor het nieuwe Brabant, geschreven door de drie partijen die onze provincie gaan besturen. ,,Het gaat echt sneller dan je denkt”, fluisterde de ambtenaar in mijn oor. ,,CDA en VVD kunnen prima overweg met die jongens van Baudet.” Waarna hij haastig weg beende.