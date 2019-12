Punkers pogoën in nette theaterzaal De Nieuwe Vorst, ‘Dit is ook typisch Tilburg’

Het is een opmerkelijke combinatie. Een punkconcert in de chique theaterzaal in de Willem II-straat. Het is het resultaat van een samenwerking tussen rockcafé Little Devil en De Nieuwe Vorst. Paul Guldemond, programmeur van Little Devil, legt uit hoe dat tot stand kwam. ,,Little Devil biedt al jaren een podium aan verschillende genre’s voor stevig gitaarwerk. Het café is in die wereld echt een begrip geworden en boekers weten ons daarom goed te vinden. Zo krijgen we ook wel eens bands aangeboden die eigenlijk te groot zijn voor Little Devil, maar waar we toch geen nee tegen kunnen zeggen.”