Puppyhandelaar mag woensdag weer open na gedwongen sluiting

Nog een onderzoek gaande

Op het moment doet de gemeente nog onderzoek of de bouwwerken en het terrein wel goed in gebruik zijn volgens het bestemmingsplan. De Meiboom moet meer informatie verschaffen over de bedrijfsactiviteiten. Behalve de handel in jonge hondjes, is er een pension gevestigd op het adres van De Meiboom in Diessen. Als er inderdaad sprake is van activiteiten die niet mogen volgens het bestemmingsplan, dan kan Hilvarenbeek handhavend optreden. Daarover is nog geen beslissing genomen.