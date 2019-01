Purple Festival verhuist naar Spoorzone Tilburg: plek voor 10.000 studenten

VIDEOTILBURG - Het Purple Festival verhuist opnieuw. De komende editie vindt plaats op De Spoorzone in Tilburg. Het festival, dat jaarlijks het slotstuk vormt van de introductieweek voor studenten van Fontys, verlaat hiermee na drie jaar Strijp-S in Eindhoven.

Fontys zette Purple Festival in 2014 op om voor alle studenten samen één groot introductiefeest te hebben. De bedoeling was aanvankelijk om het studentenfestival het ene jaar in Tilburg te houden en het andere jaar in Eindhoven. Tot nu toe kon echter nooit een geschikte locatie gevonden worden in Tilburg, meldt Fontys woensdag.

Afgelopen zomer was het Eindhovens Dagblad nog op het festival in Eindhoven (tekst loopt door na de video)

Leypark en 't Laar

De eerste twee edities werden om die reden nog in Hilvarenbeek gegeven, op de Beekse Bergen. Daarna verhuisden de festiviteiten naar het Eindhovense Strijp-S. De Spoorzone werd voor de editie van 2019 verkozen boven het Leypark en 't Laar. Er kunnen maximaal 10.000 bezoekers terecht op het nieuwe festivalterrein.

Om precies te zijn wordt er komend jaar gefeest in de Koepelhal, de Wagenmakerij en het achterliggende talud. Dat noemt Fontys een groot voordeel omdat er hierdoor geen tenten nodig zijn. Hierdoor is ook de geluidsoverlast voor omwonenden kleiner dan op Strijp-S. In Eindhoven werd hierover geklaagd. Purple Paradise is het thema voor de studenten.

Vervoer

Net zoals bij de vorige edities worden studenten per bus naar het festival vervoerd. Deze rijden dit jaar vanuit Eindhoven, want het Klokgebouw is weer een slaaplocatie voor de eerstejaars studenten. “We zijn ook nog in gesprek met de NS, omdat de kortste en mogelijk ook goedkoopste weg toch via het spoor is. We hopen stiekem voor elkaar te krijgen dat er een paarse trein gaat rijden tussen Eindhoven en Tilburg”, vertelt Fontys-woordvoerster Mascha Arts op het eigen kanaal Bron.

Line-up

Purple vindt plaats aan het einde van de introductieweek, die duurt van 26 tot en met 30 augustus. Op 29 augustus is Purple Festival. Welke artiesten er in 2019 op het festival spelen wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Vorig jaar traden onder meer Tony Junior en La Fuente op.