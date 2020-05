Puzzelen in de Tilburgs horecawereld: wie kan waar extra terras kwijt? ‘We mogen weer gas geven’

Veel horecamensen zitten of gaan nog aan de tekentafel. ,,We hebben eerst een borrel gepakt nadat we hoorden dat we weer open mogen", lacht Hilke Peters van Bargús. De horecazaak aan het Radiopleintje heeft slechts een handvol zitplekken buiten. ,,Na het weekend gaan we er eens voor zitten, dan is er ook meer vanuit de gemeente bekend.”



Zo verwacht de werkgroep 'Geef horeca meer de ruimte' uiterlijk dinsdag meer te kunnen vertellen aan ondernemers.



Sommige ondernemers hebben geluk, zoals Willem-Jan Goosen van Bistro St. Sjaak. ,,Onze buurman (The Talk) heeft het terras nog niet nodig, dus dat kunnen wij gebruiken. Maar het zou superfijn als we een metertje extra kunnen meepikken op de stoep. Dan kun je misschien net een extra rij tafels kwijt."



Het is alleen de vraag of mensen straks hun favoriete horecazaken nog herkennen.